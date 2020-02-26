Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 20-го тура Премьер-лиги. Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.

Ранее стало известно, что на всех матчах второго круга чемпионата России будет работать система видеоповторов. Арбитром на ВАР в матче «Зенита» будет Сергей Иванов.

Напомним, встреча состоится в субботу, 29 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В 19 турах «сине-бело-голубые» одержали 14 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. «Локомотив» с 34 очками идет на пятой строчке. Подопечные Юрия Семина выиграли 10 матчей, сыграли вничью 4 раза и потерпели 5 поражений.