Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление своего брата Тарьея на чемпионате мира. Бё-старший завоевал золотую медаль в смешанной эстафете и серебряную — в мужской.

По мнению Йоханнеса, Тарьей всегда был готов пожертвовать всем, чтобы стать лучшим. Бё-младший подчеркнул, что брат стремится опередить его и Мартена Фуркада в каждой гонке и знает, что ему это по силам.

Йоханнес признался, что после чемпионата мира Тарьей был очень огорчен, однако он быстро забывает о неудачах и начинает двигаться к новой цели.

«Я очень хочу, чтобы он выступал ещё много лет. Это крайне важно для меня. Он мне нужен. Люди не знают, насколько Тарьей для меня важен. Я обязан ему своим успехом», — заявил Бё-младший, слова которого приводит NTB.

Напомним, Тарьей и Йоханнес Бё являются олимпийскими чемпионами и десятикратными чемпиономи мира.