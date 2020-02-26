Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможное увольнение Виталия Норицына с поста старшего тренера женской сборной России.

«Меня эта тема мало интересует, потому что в нашем государстве с нормальными людьми никто не советуются», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце (Италия) женская сборная России не завоевала ни одной медали. После этого глава СБР Владимир Драчев заявил, что по итогам сезона Норицын покинет команду.

«Норицын – это не тренер. Я пытался с ним разговаривать, а он смотрит куда-то в горы. Люди, которые ничему не внимают», – добавил Тихонов.

Чемпионат мира завершился 23 февраля. 5 марта биатлонисты возобновят выступление на Кубке мира, следующий этап состоится в чешском Нове-Место.