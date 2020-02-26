Ставочный обзор среды полностью посвящен плей-офф Лиги чемпионов: в первых матчах 1/8 финала турнира встретятся «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Лион» и «Реал».

«Манчестер Сити», скорее всего, начинает свой последний плей-офф за два ближайших года — команда забанена УЕФА за нарушение финансового Fair Play. Коллектив Гвардиолы приезжает в логово «Реала» во главе с Зинедином Зиданом.

Главному тренеру «Зенита-2» Владиславу Радимову не понравился «Реал» в последнем матче с «Леванте» — команде не хватало креатива в атаке, игрока с последним пасом. По мнению Радимова, такой «Реал» пока не готов играть на равных с английским суперклубом. «Сити» является фаворитом всего противостояния на вкус Радимова. К тому же, в клубе делают акцент на эту Лигу чемпионов, а значит игроки будут предельно мотивированы в играх с «Реалом». Радимов считает, что матч в Мадриде получится результативным. Классные игроки «Реала» смогут реализовать моменты, а в том, что забьют англичане Радимов не сомневается. Выбор ставки — «обе забьют» и тотал больше трех голов.

С тренером согласен комментатор Денис Казанский. В этой игре стоит ожидать верхового матча. Для «Сити», лишенного серьезных задач в АПЛ, это будет очень важный плей-офф ЛЧ из-за бана, а «Реал» хорошо играет дома, проиграв всего 3 матча за пять лет на своем поле. «Виртуозное нападение против не самой надежной защиты», — говорит Казанский и ставит на «обе забьют» и «тотал больше двух с половиной».

Такой же вариант выбирает другой комментатор — Алексей Андронов. По словам журналиста, соперник у «Сити» яркий, поэтому этот матч должен стать украшением Лиги чемпионов со всех точек зрения. Андронов сомневается, что кто-то из команд выберет оборонительную модель. Наоборот, каждый постарается сыграть на своих сильных сторонах. И снова верхний тотал и обе забьют.

Еще один комментатор Александр Неценко также уверен, что на «Бернабеу» обе забьют. Неценко отмечает повышенную мотивацию «Манчестера», однако испанцам есть что противопоставить. Комментатор считает, что Зидану легче подготовиться к Гвардиоле, поэтому «Реал» что-то придумает и не проиграет, прежде чем отправиться на стадион «Эттихад».

В другом матче плей-офф «Лион» примет «Ювентус». По мнению комментатора «Матч ТВ» Константина Генича в этой игре можно было бы поставить на гол Криштиану Роналду — тот в полном порядке, забивал в последних 11 турах Серии А и в Кубке Италии. Генич же выбирает вариант «2-3 гола в матче». Телевизионщик очень любить играть эту ставку, поскольку есть масса вариантов: 2:0 в ту или иную сторону, 2:1, ничья 1:1 и разгром 3:0. Генич отмечает, что из восьми последних матчей «Ювентуса» в семи такая ставка была успешной.

Опытный тренер Валерий Непомнящий считает, что в большей степени результат матча будет зависеть от «Ювентуса». В этом сезоне туринский клуб нацелен на победу в Лиге чемпионов, ведь для этого покупался Роналду. Однако специалист считает, что в этой игре «Юве» не забьет больше двух мячей. Туринскому клубу важно не пропустить, поскольку дома они могут добиться нужно результата. Что касается, «Лиона», то, по мнению Непомнящего, он не сможет отличиться.

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров считает, что несмотря на то, что матч пройдет во Франции, фаворитом пары является туринский клуб. Аскеров приводит статистику: в пяти последних очных встречах «Ювентус» четырежды обыгрывал «Лион». Вот и на этот раз должен победить «Ювентус», при этом Аскеров предлагает ставку «Дибала забьет».