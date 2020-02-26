На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, началась квалификация мужского суперспринта. Спортсмены вышли на старт в 13:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Суперспринт — дисциплина, которая не входит в календарь Кубка мира, чемпионата мира и Олимпийских игр. Она проходит в два этапа: сначала спортсмены бегут квалификацию, затем тридцать лучших участников выступают в финале.

В квалификации мужчины бегут 3,6 километра, женщины — 2,4. Они проходят два огневых рубежа: из положений лёжа и стоя.

Сборную России будут представлять шесть участников: Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Матвей Елисеев и Дмитрий Иванов.