Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлон немка Кати Вильхельм рассказала о своем отношении к россиянину Александру Логинову, который ранее отбыл дисквалификацию за применение эритропоэтина.

«Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений», — заявила Вильхельм, слова которой приводит T-Online.

На чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Вильхельм призналась, что результаты россиянина её удивили, так как в предыдущие недели он выступал намного хуже. По словам Вильхельм, у неё осталось плохое послевкусие.

Напомним, проба Логинова, взятая в 2013-м году, дала положительный результат на ЭПО. Спортсмен был дисквалифицирован, после чего вернулся в ноябре 2016-го.