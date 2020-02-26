Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, поделился мнением о своем будущем сопернике — американце Тони Фергюсоне.

По словам Хабиба, все его предыдущие соперники не были так сильны, как Тони.

«Вот почем я учувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — самый сильный мой оппонент за всё время», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

В активе Хабиба 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых во всех он одержал победы. В UFC у него 12 побед в 12 боях. У Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

Ранее тренер Фергюсона также подчеркнул, что у его подопечного также не было соперников сильнее Хабиба.

31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.