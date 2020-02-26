Геннадий Габрилян, тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене, поделился мнением о приостановке выдачи нейтрального статуса World Athletics российским легкоатлетам для участия в международных стартах. Если ситуация не изменится, Ласицкене не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Четыре года назад её не допустили до Игр в Рио-де-Жанейро.

«Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио, из-за кого она пропустила зимний сезон и может не поехать в Токио. Нет им прощения», — заявил Габрилян, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что выступление в Токио и на промежуточных стартах, дающих допуск на Игры, это главный приоритет Ласицкене. Он отметил, что пропуск зимнего сезона нельзя компенсировать никакими другими стартами.

По словам Габриляна, раньше он переживал, что не сможет правильно подвести Ласицкене к победам на чемпионате мира и Олимпийских играх. Однако он даже не предполагал, что препятствием может стать ситуация, которая сложилась к настоящему моменту.