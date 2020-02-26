Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм прокомментировала визит полиции к Александру Логинову на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Почему случился этот полицейский рейд, до сих пор неизвестно. Думаю, это нормально, если есть явные причины и подозрения», — заявила Вильхельм, слова которой приводит T-Online.

По мнению экс-спортсменки, обыски у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича могут напугать людей больше, чем обычная сдала допинг-пробы. Она подчеркнула, что не поймет тех, кто еще раз пойдет на употребление запрещенных веществ в таких условиях.

Напомним, в день эстафеты на чемпионате мира в номер Логинова ворвалась полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. В IBU заподозрили, что он транспортирует допинг, поэтому провели обыск в его номере и у Логинова. Проверка не подтвердила, что тренер имеет отношение к допингу.