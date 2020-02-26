В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 26 февраля, состоится финал мужского суперспринта. Спортсмены выйдут на старт в 17:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее в рамках гонки состоялась квалификация, по итогам которой определились тридцать финалистов. В их число вошли четыре россиянина: Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов и Василий Томшин. Матвей Елисеев и Дмитрий Иванов финишировали за пределами топ-30 и не вышли в решающую стадию соревнований.

В финале биатлонистам предстоит пробежать 6 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лёжа и стоя.