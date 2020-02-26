Баскетбольный клуб «Зенит» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 27 февраля, команды выйдут на паркет в 20:00 по московскому времени.

В предыдущих пяти встречах «сине-бело-голубые» одержали лишь одну победу: они оказались сильнее греческого «Олимпиакоса», но проиграли «Барселоне», «Фенербахче», «Панатинаикосу» и «Альбе». Недавно «Зенит» сменил главного тренера: испанец Джоан Плаза был отправлен в отставку, команду возглавил его соотечественник Хавьер Паскуаль.

«Бавария» тоже выиграла лишь один матч из пяти. Мюнхенцы смогли одержать верх над «Маккаби Тель-Авив», но уступили «Олимпии», АСВЕЛу, «Анадолу Эфес» и «Валенсии».

«Зенит» и «Бавария» занимают два последних места турнирной таблице регулярного чемпионата.