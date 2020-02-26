Петербургский СКА находится в лучшей форме за весь сезон. Команда Алексея Кудашова одолела ЦСКА (4:1). одержав двенадцатую победу подряд. Этот успех позволил СКА обойти москвичей на «Западе». И пусть ЦСКА, имеющий матч в запасе, скорее всего, будет выше петербуржцев по итогам регулярки, текущая форма армейцев с Невы позволяет рассчитывать на интересный плей-офф. В чем причины такого взлета СКА?

Баланс между атакой и обороной

Ближе к весне, к первому матчу плей-офф, сильные команды обычно обретают стабильность. Становится меньше ошибок в обороне, а реализация в нападении чище. Игроки объединяются вокруг главной цели — победа в Кубке Гагарина. Вот и Алексею Кудашову удалось поправить все недочеты и выйти на проектную мощность состава. «То, что мы выигрываем, говорит о том, что команда нашла баланс и играет в правильный хоккей», — заявил после победы над ЦСКА Алексей Кудашов.

Молодежная тройка

После Нового года СКА получил солидное усиление в виде тройки из молодежной сборной России Подколзин-Марченко-Морозов. Тренерский штаб СКА задался целью проверить, готовы ли столь молодые хоккеисты приносить пользу прямо сейчас. Оказалось, что готовы. Каждый из них сумел сыграть полезно и результативно. К и без того сильному ростеру СКА добавилась целая тройка нападения — так Кудашов смог разгрузить игроков и взвинтить конкуренцию.

Глубина состава

СКА ударно поработал над усилением по ходу сезона — помимо молодежной тройки, команду пополнили Бурдасов, Швец-Роговой, Ожиганов и Аалтонен. В итоге, в команде царит самая высокая конкуренция чуть ли не за всю историю клуба. У СКА нет явного лидера, за исключением, пожалуй, Ткачева. Это значит, что в запасе могут остаться такие игроки, как Лехтеря и Плотников. А один из лучших бомбардиров прошлого сезона КХЛ Кагарлицкий и вовсе сел в глубокий запас. Сейчас у СКА 10 защитников и 18 нападающих примерно одного уровня. На матч же требуется 5-6 защитников и 12-13 нападающих.

Нет явных бомбардиров

Лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев с 42 очками не входит даже в десятку всей КХЛ. У СКА очень много игроков, кто набрал более 20 очков за этот сезон, и помимо Ткачева — это Кузьменко (33), Лехтеря (30), Плотников (29), Кетов (21), Барабанов (20), Якупов (20). А также есть стабильно набирающая очки молодежная тройка, финны Аалтонен, Кемппайнен, Коскиранта и примкнувший к составу Бурдасов. Такое количество людей, умеющих забивать, разбрасывает внимание — соперник не знает, от кого ждать опасности.

Вернувшаяся удача

Успех тоже нужно заслужить. СКА много не везло в осенних матчах, когда армейский клуб постоянно играл овертаймы и буллиты, причем частенько неудачно. В этот момент игроки и тренеры не жаловались, а терпели: это позволило вернуть везение во второй части сезона. То, что не залетало осенью, полетело зимой.