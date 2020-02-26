Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил, что вспышка коронавируса не ставит под угрозу проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).

«Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале», — заявил Лакерник, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, вспышка коронавируса возникла в Китае, однако случаи заражения были зафиксированы уже в 33 странах, включая Россию. Из-за инфекции были отменены и перенесены многие соревнования в Азии и Европе.

Чемпионат мира в Канаде стартует 16 марта. Женскую сборную России представят Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, мужскую — Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В парном катании выступят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.