В рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся ответные матчи. Лондонский «Арсенал» на своем поле примет греческий «Олимпиакос», игра будет проходить на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

В первой встрече лондонцы одержали гостевую победу со счетом 1:0, автором единственного гола стал Александр Ляказетт.

В это же время «Манчестер Юнайтед» будет принимать бельгийский «Брюгге» на «Олд Траффорде». В первой встрече команды не смогли выявить победителя, игра завершилась со счетом 1:1. По одному голу забили Эммануэль Деннис и Антони Марсьяль.

Напомним, российские клубы не пробились в весеннюю стадию еврокубковых турниров.