Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Инфографика Nevasport

Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Инфографика Nevasport

В Лахти (Финляндия) состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования будут проходить 29 февраля и 1 марта.

В первый день пройдут гонки классическим стилем с раздельного старта: женщины преодолеют 10 километров, мужчины — 15. В воскресенье состоятся две эстафеты, женская в формате 4х6 км, мужская — 4х7,5 км.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) ещё не огласила состав на соревнования, однако известно, что в Лахти не выступит Сергей Устюгов. Он восстанавливается после болезни и должен присоединиться к команде на этапе в Осло.

В Финляндии на старт выйдет Александр Большунов, который борется за победу в общем зачете Кубка мира. Сейчас он возглавляет генеральную классификацию, поэтому не будет пропускать соревнования.