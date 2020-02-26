Центровой БК «Зенит» Сергей Балашов получил повреждение голеностопного сустава во время выступления за вторую команду «Зенита». Предположительный срок восстановления баскетболиста составляет от четырех до шести недель.

«Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на паркет!», — говорится на официальном сайте клуба.

Сергей Балашов продлил контракт с «Зенитом» на два года в июне прошлого года. Предыдущих сезон Балашов провел за «Зенит-Фарм» и привлекался к матчам основной команды. Ранее в сезоне 2015/2016 Балашов играл за молодежную команду «Зенита».

В Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне в составе «Зенита» Балашов провел восемь игр и за 4,5 минуты на площадке в среднем приносил команде по 2,3 очка и совершал по 1,4 подбора.