Российский теннисист Андрей Рублёв, являющийся шестым сеяным на турнире в Дубае, пробился в четвертьфинал, переиграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Матч продолжался один час и сорок минут.

За это время вторая ракетка России двенадцать раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал шесть из 19 брейк-пойнтов. В активе его соперника один эйс, две двойные ошибки и три брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Рублёв сыграет с тем, кто победит в противостоянии Даниэль Эванс (Великобритания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

В прошлом сезоне чемпионом турнира в Дубае был швейцарец Роджер Федерер, одолевший в грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.