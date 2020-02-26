Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова иностранных спортсменов о том, что российский биатлонист должен покаяться за употребление эритропоэтина.

«Знаете, что, ребята. Скажу так. Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу. Смело!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Сегодня трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм заявила, что у неё остался неприятный осадок от победы Логинова на чемпионате мира. Она подчеркнула, что ждет от россиянина раскаяний и извинений.

Напомним, проба Логинова, взятая в 2013-м году, дала положительный результат на ЭПО. Спортсмен был дисквалифицирован, после чего вернулся в ноябре 2016-го. На чемпионате мира-2020 в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования.