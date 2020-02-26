На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия), завершилась квалификация женского суперспринта. В финал пробились четыре россиянки: Виктория Сливко, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева.

Согласно регламенту соревнований, в решающую часть выходят тридцать спортсменок, показавших лучшее время. Сливко финишировала с седьмым результатом, Павлова — с 12-м. Кайшева и Поршнева заняли 25-е и 27-е места соответственно.

Екатерина Глазырина и Кристина Резцова не смогли попасть в топ-30 и завершили выступление. Резцова стала 31-й, Глазырина — 73-й.

Финал суперспринта состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. Также на старт выйдут мужчины, у России в решающую стадию пробились Карим Халили, Василий Томшин, Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов.