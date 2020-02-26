В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого стартовал финал мужского суперспринта.

Спортсмены вышли на старт в 17:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее в рамках гонки состоялась квалификация, по итогам которой определились тридцать финалистов. В их число вошли четыре россиянина: Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов и Василий Томшин. Матвей Елисеев и Дмитрий Иванов финишировали за пределами топ-30 и не вышли в решающую стадию соревнований.

В финале биатлонистам предстоит пробежать 6 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лёжа и стоя.

Отметим, в 18:00 начнется финал женского суперспринта. В финал пробились четыре россиянки: Виктория Сливко, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева.