Российская теннисистка Светлана Кузнецова, не играя, вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар). Её соперница по игре третьего круга американка Аманда Анисимова снялась с соревнований. Представительница СШКА заболела и не смогла выйти на корт.

За выход в полуфинал турнира с призовым фондом $ 3 240 445 двукратная чемпионка соревнований серии «Большого шлема» сыграет с победительницей встречи между Юлией Путинцевой из Казахстана и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее с турнира в Дохе снялась Елена Рыбакина из Казахстана. Турнир в Катаре завершится 29 февраля.

В прошлом сезоне чемпионкой соревнований в Дохе стала бельгийка Элисе Мертенс. В решаем матче она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.