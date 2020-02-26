Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Совсем немного для тенниса, но россиянка оставила огромный след в этом виде спорта как для нашей страны, так и в мировом спортивном сообществе.

Шарапова ушла определенно вовремя — ее пока не начали закидывать помидорами, ее продолжают любить и ждать на всех соревнованиях, несмотря на критически низкое место в рейтинге. С другой стороны, Марию замучили травмы, и, возможно, стоило закончить даже пораньше.

Первые успехи

Шарапова, несомненно, звезда тенниса, и ее путь сложно оценивать. Россиянка победила на первом же турнире, в котором ей довелось выступить — ей тогда было 13, а всем соперницам по 16. В турнирах серии ITF и WTA Мария дебютировала уже через год, и за два сезона выиграла три трофея ITF. В первую сотню мирового рейтинга Шарапова вошла в 2003 году, когда дошла до полуфинала турнира WTA в Бирмингеме. Первый трофей под эгидой WTA Шарапова выигрывает в Токио в октябре 2003-го, причем делает это сразу в одиночном и парном разрядах (с тайкой Тамарин Танасугарн). После двойного триумфа Шарапова взбирается уже в топ-50. После этого Мария выиграла еще несколько турниров, завершила 2003 год на 32-м месте и была признана WTA лучшим новичком года.

В мае 2004 года Шарапова сделала победный дубль на уже знакомом турнире в Бирмингеме и впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Первый «Большой шлем» покоряется Марии уже через два месяца, в июле, когда на «Уимблдоне» 17-летняя Шарапова в финале переигрывает Серену Уильямс. Мария стала первой россиянкой, выигравшей этот турнир, а заодно и восьмой ракеткой мира. В конце года Шарапова выиграла Итоговый чемпионат WTA, снова обыграв Серену в финале. Эта победа стала для Марии последней над младшей сестрой Уильямс в карьере.

Выход на первую строчку в рейтинге

Однако пиком карьеры тот финал для Шараповой не стал, несмотря на не самое удачное начало 2005 года, а именно так можно назвать поражение от Серены Уильямс в полуфинале Australian Open. Именно в 2005 году Шарапова стала первой ракеткой мира, для этого ей потребовалось выиграть несколько турниров WTA-тура и дойти до полуфинала US Open. Именно после поражения в полуфинале от Винус Уильямс Мария благодаря набранным очкам возглавила рейтинг. Шарапова все-таки выиграла US Open, но уже в 2006-м. Она стала второй россиянкой, кому удавалось это сделать — первой была Светлана Кузнецова.

Первые травмы

2007-й стал для российской спортсменки неудачным — сначала она проиграла в четвертом раунде турниров в Индиан-Уэллсе и Майями, а также уступила в полуфинале турнира в Токио. Долго не завоевывая трофеев, Шарапова упустила первую строчку рейтинга. За весь год россиянка выиграла лишь один турнир — в Сан-Диего. Этого оказалось критически мало, и сезон Мария завершила на пятой позиции.

Ранее не покоренный Australian Open был наконец завоеван в начале 2008-го, и тогда казалось, что Шарапова возвращается: она не отдала ни одного сета на протяжении всего турнира. Далее Мария неплохо выступила на Кубке Федераций и выиграла турнир в Дохе, но затем все опять пошло не так, а в августе спортсменка получила травму плеча, которая привела к операции и вывела Шарапову из строя до весны 2009-го.

Первый матч после травмы Шарапова сыграла в марте, но полноценное возвращение случилось в мае — она дважды дошла до 1/4 финала, в том числе на «Ролан Гаррос». Первый турнир после затяжного перерыва был выигран в октябре в Токио. Трофей стал для Шараповой 20-м в турах WTA. В 2010-м она также выиграла лишь один титул и завершила год на 18-м месте в рейтинге.

Возвращение в топ

2011 и 2012 годы стали для Шараповой полноценным возвращением — в первом полугодии она здорово боролась и доходила до решающих стадий турниров «Большого шлема», а также победила на турнире в Риме, благодаря чему вернулась в топ-10. Летом россиянке покорился турнир в Цинциннати, а осенью она получила травму и снялась с турнира в Токио. Всех результатов за сезон в сумме хватило, чтобы вернуться в топ-5 и занять четвертую строчку. В 2012-м Шарапова выиграла «Ролан Гаррос», собрала карьерный шлем и снова стала первой ракеткой мира, но после поражения в 4-м круге «Уимблдона» опустилась сразу на третью строчку. На Олимпийских играх сработало проклятие Серены: Шарапова дошла до финала, где уступила Уильямс, завоевав серебро. По итогам сезона россиянка заняла второе место в рейтинге.

В 2013-м Шарапову стали чаще тревожить травмы, она стала чаще допускать сенсационные поражения, как во втором круге «Уимблдона» от 113-й ракетки мира де Бриту. В ноябре Мария объявила о начале сотрудничества с новым тренером, Свеном Гренефельдом. Ранее после поражения в Цинциннати она рассталась с Джимми Коннорсом, с которым проработала всего несколько месяцев. Начиная с US Open, Шарапова пропустила остаток сезона, в том числе и Итоговый чемпионат. Но в 2014-м россиянку снова ожидал взлет: победа в «Ролан Гаррос». Однако это, пожалуй, единственное светлое воспоминание за два года, если не брать проигранные Серене финалы и полуфиналы.

Допинг-скандал и грустный камбэк

В марте 2016-го Шарапова созвала пресс-конференцию и объявила о применении мельдония, запрещенного с начала года. Шарапова отметила, что милдронат, в котором содержалось вещество, она принимала только в терапевтических целях. Решением антидопингового комитета россиянку отстранили на два года, но затем сократили срок до 15 месяцев. В октябре Шарапову исключили из рейтинга WTA.

Вернулась Шарапова в апреле 2017-го, выйдя в полуфинал турнира в Штуттгарте. На «Ролан Гаррос» россиянке отказались предоставить «уайлд-кард» организаторы, а на «Уимблдон» не стала его просить сама Мария. Первый турнир «Большого Шлема», куда отбывшей дисквалификацию Шараповой дали «уайлд-кард», стал US Open, где она дошла до четвертого круга. Первый турнир, который Мария выиграла после допинг-скандала, стало соревнование в Тяньцзине. Этот же трофей стал ее последним.

Мария Шарапова завершила карьеру на 373-й строчке в рейтинге WTA. Наверняка спортсменке тяжело это осознавать. По сообщению журналиста The New York Times Кристофер Клэри, пятикратная обладательница ТБШ не потеряла желание играть в теннис, но устала бороться со своим телом. Нет сомнений, что после завершения карьеры она найдет себя в другом деле, и станет в нем не менее значимым персонажем.