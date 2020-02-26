Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от матча с «Зенитом» в двадцатом туре РПЛ. Встреча состоится в субботу, 29 февраля.

Семин отметил, что «Зенит» не сбавляет обороны, набранные осенью. Семин и игроки «Локомотива» смотрели контрольную встречу с ЦСКА, разбирали действия зенитовцев — по словам Семина, у питерцев просматривалась организованность, хорошее взаимодействие в линиях и умение перестраиваться.

«Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного. Команда ровно укомплектована качественными исполнителями. Значит, у Семака есть маневр для выбора», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Семин также подчеркнул, что у «Зенита» и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы — это Дзюба, Азмун и восстановившийся Малком.

Напомним, что «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» в этом сезоне — в матче на Суперкубок и в первом круге чемпионата.