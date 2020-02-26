Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Марии Шараповой завершить спортивную карьеру. По словам Тарпищева, он давно не общался с Марией, однако сам решение ожидалось им давно.

К сожалению, никак не могла Шарапова избавиться от травм, теряла позиции в рейтинге. Мы все очень надеялись, что она сможет восстановиться и снова радовать болельщиков, но этого не произошло. Поэтому остаётся только принять её решение», — приводит слова Тарпищева Sport24.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.