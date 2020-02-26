Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз в преддверии матча Евролиги с «Баварией» рассказал, что поможет петербургскому клубу одержать победу. «Бавария», как и «Зенит», находится на дне турнирной таблице.

По словам Холлинза, у «Зенита» хорошие шансы победить. Команда готовится к этой встрече в обычном режиме, пытаясь выйти на максимум своих физических возможностей.

«У нас хорошие шансы победить. С приходом Паскуаля мы играем с удвоенной энергией в нападении. Теперь мы хотим защищаться с такой же энергией, и если это получится, то у нас хорошие шансы на победу. Тем более, что нам важно обыграть соперника и с точки зрения положения в турнирной таблице, оставив его на последнем месте в одиночестве», — приводит слова Холлинза официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Баварии» в Евролиге пройдет на «Сибур Арене» в четверг. Начало в 20.00.