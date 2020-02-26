В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого стартовал финал женского суперспринта.

Спортсменки вышли на старт в 18:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее в рамках гонки состоялась квалификация, по итогам которой определились тридцать финалисток. В их число вошли четыре россиянки: Виктория Сливко, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева. Екатерина Глазырина и Кристина Резцова не смогли попасть в топ-30 и завершили выступление. Резцова стала 31-й, Глазырина — 73-й.

Также на старт в 17:30 вышли мужчины, у России в решающую стадию пробились Карим Халили, Василий Томшин, Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском городе Отепя, однако из-за теплой погоды перед турниром было решено перенести состязания в Раубичи под Минском, где ЧЕ состоялся год назад.