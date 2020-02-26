Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Официальный сайт ISU опубликовал список участников чемпионата мира по фигурному катанию, который состоится в канадском Монреале.

Россиян в мужском одиночном катании будут представлять Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. Запасные — Макар Игнатов и Александр Самарин. В женском катании Россию представят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасные — Анастасия Гулякова и Елизавета Туктамышева.

В парах от россиян выступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Запасные — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Алина Пепелева/Роман Плешков.

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро. Запасные — Аннабелль Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Отметим, ISU сообщает, что коронавирус пока не угрожает проведению турнира. Однако в списках нет китайского фигуриста Хань Яня, которого посадили на карантин после чемпионата четырех континентов.