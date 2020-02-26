Феликс Шифрин, спортивный эксперт и обозреватель Nevasport:

Я думаю, в головах игроков и Семака есть желание скорее обеспечить себе математическое чемпионство. Отрыв в 10 очков за 10 туров и довольно простой календарь — вызывают соблазны досрочно завершить чемпионат в свою пользу.

У «Зенита» три матча подряд дома: победа в играх с «Локомотивом», «Уфой» и «Уралом» — и второе подряд золото никуда уже не уплывет. Не математически, конечно, — но все станет понятно.

Перед «Уфой» еще будет важная выездная игра с «Ахматом в Кубке, на который «Зенит» тоже заряжен, ведь не выигрывал его с 2016 года.

А летом команду ожидает небольшая перестройка. Сейчас в клубе девять легионеров — чтобы вписаться в новый лимит, нужно освобождать одну легионерскую позицию. И, конечно, ушедших иностранцев будет больше, поскольку «Зениту» нужны новые игроки на позициях атакующего полузащитника и центрального защитника.

Наверняка уйдет Ригони — вряд ли ему удаться показать чудеса в оставшихся матчах. Велика вероятность расставания с 36-летним Ивановичем, у которого заканчивается контракт. В случае с сербом возможен компромисс в виде нового годового соглашения, но многое будет зависеть от вариантов «Зенита». Качество игры Ивановича в чемпионате не вызывает сомнений, а вот на уровне Лиги чемпионов есть ошибки. Не махни Бано мимо мяча в игре с «Бенфикой» — кто знает, возможно смотрели бы сейчас на «Зенит» в еврокубковом плей-офф.

Велика вероятность, что уйдет Дриусси. К этому склоняется сам игрок, публично говорящий о том, что его семья хотела бы сменить обстановку. К тому же, аргентинец наверняка начнет остаток сезона на скамейке запасных — Малком восстановился, а это значит, что слева в атаке будет играть россиянин. Конечно, клубу хотелось бы продать Дриусси подороже — кажется потенциал этого футболиста до конца в «Зените» пока не раскрылся.

Возможно «Зенит» хотел бы продать и Азмуна. В случае хорошего предложения наверняка так и будет. Продажа Азмуна немного коррелирует с возвращением Кокорина. Однако статус Кокорина сейчас — большая загадка. Если российскому форварду позволят вернуться в Питер, «Зенит» за Азмуна держаться не будет. Впрочем, многое будет зависеть от игры обоих в весенних матчах за «Зенит» и «Сочи».

В «Зените» остаются персоны, чей статус официально не подтвержден. Контракты Семака и Дзюбы, по-видимому, находятся в одной плоскости и ждут того самого математического чемпионства. А вот ситуации Смольникова, Шатова и Кузяева немного другие. Первого «Зенит» хотел бы оставить, но существенно понизить зарплату — как вероятного дублера Вячеслава Караваева. Сейчас понятно, что пик карьеры Смольникова миновал — лучшая версия Игоря осталась где-то в 2015-м.

Контракт Кузяева также подходит к концу. Полузащитник весьма интересен другим клубам («Динамо»), а также имеет желание поиграть в Европе. Однако главная мотивация Кузяева прямо сейчас — восстановиться и начать играть. Далер полностью пропустил всю предсезонку. «Зенит» не торопится продлевать игрока, который довольно мало играл из-за различных травм на отрезке с весны по весну.

Шатов же, по всей видимости, «Зенит» покинет. Его лучшая версия уехала с Виллаш-Боашем, а российский паспорт в качестве аргумента не перекрывает повышенную травматичность и серьезную конкуренцию на этой позиции.