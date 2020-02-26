В матче второго круга турнира АТР в Дубае австрийский теннисист Деннис Новак потерпел поражение в двух сетах от россиянина Карена Хачанова.

Счет по сетам — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась ровно один час и 14 минут. За это время Хачанов провел пять подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник сделал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейка из одного возможного.

В четвертьфинале турнира в Дубае российский теннисист сыграет против победителя матча между представителем Сербии Новаком Джоковичем и немцем Филиппом Кольшрайбером.

Ранее в первом круге Хачанов одержал победу над Михаилом Кукушкиным, а Новак победил Праджнеша Гуннесварана.