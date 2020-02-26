В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого завершился финал женского суперспринта.

Победу одержала российская биатлонистка Евгения Павлова, которая финишировала первой с результатом 16 минут и 31,8 секунды и не допустила промахов на огневых рубежах. Вторую строчку заняла представительница Украины Елена Пидгрушная, она отстала от Павловой на 2,8 секунд и допустила один промах. Третьей стала француженка Клоэ Шевалье, отставшая от лидера на 5,5 секунд и допустившая один промах.

Среди россиянок лучший после Павловой результат показала Виктория Сливко, которая финишировала девятой. Ее результат на 25,4 секунд хуже, чем у победительницы. Ульяна Кайшева с тремя промахами заняла 11-ю позицию, отстав на 38,6 секунд, а Анастасия Поршнева стала 22-й. Она показала время на одну минуту и 22,1 секунду больше, чем Павлова.