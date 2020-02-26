В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого завершился финал мужского суперспринта.

Победу одержал белорусский биатлонист Сергей Бочарников, который финишировала первым с результатом 14 минут и 12,8 секунд и допустила два промаха на огневых рубежах. Вторую строчку занял представитель Чехии Адам Вацлавик, она отстал от Бочарникова на 0,4 секунды и допустил три промаха. Третьим стал украинец Дмитрий Пидгрушный, отставший от лидера на 0,5 секунд и допустивший два промаха.

Среди россиян лучший после результат показал Карим Халили, который финишировал седьмым. Его результат на 29,7 секунд хуже, чем у победителя. Кирилл Стрельцов занял 12-ю позицию, отстав на 43,1 секунду, Эдуард Латыпов стал 13-м (+46,7). Дмитрий Иванов занял 26-е место (+1.28,5), Василий Томшин — 29-е (+2.13,2).

Отметим, в женском суперспринте победу одержала Евгения Павлова.