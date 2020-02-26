Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала новость о завершении карьеры Марии Шараповой.

По словам Квитовой, она знает, как сложно вернуться и играть. Чешка отметила, что у Шараповой было много травм, и она хотела бы добиться большего успеха, чем ей позволило ее тело. Квитова добавила, что ей было приятно играть с Шараповой в туре и делить с россиянкой корт. Чешка подчеркнула, что всегда будет ее уважать.

«Мария была замечательным соперником, никогда не сдавалась. Даже если ей не удавался матч, она всегда верила в свою игру, оставалась агрессивной и верила в свои удары, чем я восхищаюсь», — сказала Квитова, слова которой приводит WTA Insider.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.