Бывший российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о решении Марии Шараповой завершить карьеру.

По словам Южного, слухи завершении карьеры Шараповой ходили давно. Он отметил, все это ожидали, но когда это происходит, то это все равно неожиданно. Южный отметил, это ее решение, и кроме нее лучше подобрать момент никто не мог.

«Уходит эпоха? На смену старой приходит новая. Кому-то от этого грустно, кто-то сожалеет, но это все со стороны. А понимать, что происходит сейчас, может только она сама», — сказал Южный, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.