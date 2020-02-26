Немецкий нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может перейти в английский «Ливерпуль».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По его информации, мерсисайдцы предложили 23-летнему форварду соглашение до 2025 года с зарплатой восемь миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» готово заплатить «Лейпцигу» за Тимо Вернера 58 милионов евро отступных и намерено закрыть сделку до апреля.

Контракт Вернера с «Лейпцигом» был продлен летом прошлого года и теперь истекает в конце сезона-2022/23.

Напомним, Вернер играет в составе «Лейпцига» с 2016 года. В команду он перешел из «Штутгарта» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал семь голевых передач в 23 матчах.