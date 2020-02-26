Бывшая российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала решение Марии Шараповой завершить карьеру.

Сафина обратилась к Шараповой в своем Instagram, напомнив, что пятикратная обладательница ТБШ была на арене в прощальный день Сафиной в Мадриде. Сафина отметила, теннисистки были соперницами, когда играли индивидуальные турниры, но в то же время были самой дружной командой, когда играли за Россию.

«Спасибо, что ты сделала для тенниса! Спасибо за то, что ты так вдохновляешь детей! Будь самой счастливой в своём новом жизненном этапе», — написала Сафина в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.