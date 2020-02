View this post on Instagram

@mariasharapova ты была в тот мой прощальный день в Мадриде! Мы были соперницами, когда играли индивидуальные турниры! Но Мы так же были самой дружной командой, когда играли за Россию🇷🇺! Спасибо, что ты сделала для тенниса! Спасибо за то, что ты так вдохновляешь детей! Будь самой счастливой в своём новом жизненном этапе 🙌✨ #теннис #легенда #спорт