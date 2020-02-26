РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионате России

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин презентовал новый трофей чемпионата России.
Кубок, верхушка которого выполнена в форме футбольного мяча, состоит из латуни, покрыт никелем и золотом. Масса трофея составляет шесть килограмм, высота кубка – 65 сантиметров.
Новый трофей будет показан на всех стадионах российской премьер-лиги до конца текущего сезона.
🏆 Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7
— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Ранее РФС объявил о том, что во втором круге РПЛ система VAR будет пристуствовать на всех матчах каждого тура.
РПЛ возобновится 28 февраля встречей двадцатого тура между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Лидер чемпионата России «Зенит» свой матч проведет 29 февраля на «Газпром-Арене». Соперником команды Сергея Семака станет московский «Локомотив».
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