РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионате России

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин презентовал новый трофей чемпионата России.

Кубок, верхушка которого выполнена в форме футбольного мяча, состоит из латуни, покрыт никелем и золотом. Масса трофея составляет шесть килограмм, высота кубка – 65 сантиметров.

Новый трофей будет показан на всех стадионах российской премьер-лиги до конца текущего сезона.

Ранее РФС объявил о том, что во втором круге РПЛ система VAR будет пристуствовать на всех матчах каждого тура.