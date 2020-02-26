Хабиб задавил авторитетом: UFC нашел соперника Махачеву

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о прогрессе в переговорах с UFC по его следующему поединку.

«Хорошие новости. Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо, как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника», — написал Махачев в своем Instagram.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC с призывом подобрать соперника Исламу Махачеву.

Отметим, Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.