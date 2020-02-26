Хабиб задавил авторитетом: UFC нашел соперника Махачеву

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о прогрессе в переговорах с UFC по его следующему поединку.
«Хорошие новости. Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо, как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника», — написал Махачев в своем Instagram.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC с призывом подобрать соперника Исламу Махачеву.
Отметим, Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.
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