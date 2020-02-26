В официальном Twitter сборной России по футболу появилось обращение к теннисистке Марии Шараповой, которая объявила о завершении карьеры.

«Спасибо за яркую карьеру. Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет», – гласит сообщение в Twitter.

Спасибо за яркую карьеру, @MariaSharapova. Вашу поддержку на домашнем ЧМ сборная не забудет ⚽🎾 pic.twitter.com/RKpGXATuB0 — Сборная России (@TeamRussia) February 26, 2020

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.

Отметим, обращением к Шараповой уже отметилась Динара Сафина, которая играла вместе с Марией в сборной России.