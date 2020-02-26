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  • 22:17,  26 февраля 2020
ФК "Зенит"
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Отец Кузяева: Пока не обсуждаем всерьез предложения из Европы

Отец Кузяева: Пока не обсуждаем всерьез предложения из Европы
Далер Кузяев. Фото: fc-zenit.ru

Отец полузащитник петербургского «Зенита» Далера Кузяева Адьям ушел от ответа на вопросы о переговорах сына с другими клубами.

По словам отца Кузяева, он пока не будет давать комментарии на тему нового контракта и переговоров с другими клубами РПЛ.

«Предложения из других чемпионатов Европы? Пока всерьез этот вопрос не обсуждали», — сказал Кузяев-старший, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отец Кузяева добавил, что Далер полностью восстановился после травмы, но пока неизвестно, сыграет ли он с «Локомотивом».

Отметим, уже на этой неделе «Зенит» сыграет первый матч в рамках возобновившегося чемпионата России — 29 февраля команда дома примет московский «Локомотив». Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.

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