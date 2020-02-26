Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении профессиональной карьеры.

По словам Забияко, жизненные обстоятельства иногда складываются иногда не так, как хотелось бы, но если бы ее спросили, хочет ли фигуристка пройти спортивный путь еще раз, она ответила бы утвердительно, несмотря на боль и проблемы.

«Саш, ты лучший партнер во Вселенной. В моей — точно», — добавила Забияко, слова которой приводит Sport24.

Энберт отметил, что спортивный путь закаляет и учит справляться с трудностями. По его словам, когда оглядываешься назад, понимаешь, что главное — путь, который ты прошел.

Отметим, спортсмены объявили о решении после выступления на шоу в Москве. Они выполнили прокат под Toi et moi в исполнении Александра Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из оперы «Юнона и Авось». Номер прошел под стихотворение, которое сочинила и прочитала Наталья Забияко.

Напомним, Александр Энберт и Наталья Забияко стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Кроме того, они выиграли бронзу чемпионатов мира и Европы