Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич вернулся к тренировкам после аварии.

Об этом сообщается в официальном Twitter «Рейнджерс».

Something to brighten your morning.

🎉🎉🎉 pic.twitter.com/V2VegwNqmN

— New York Rangers (@NYRangers) February 26, 2020