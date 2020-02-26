Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич вернулся к тренировкам после аварии.

Об этом сообщается в официальном Twitter «Рейнджерс».

Something to brighten your morning. 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/V2VegwNqmN — New York Rangers (@NYRangers) February 26, 2020

Напомним, голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в ДТП.

Информацию об аварии подтвердил президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон. Отмечается, что инцидент случился в Бруклине, у Шестеркина диагностирован перелом ребра и он может пропустить до двух недель. Что касается Бучневича, форвард серьезных повреждений избежал.

Отметим, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 24-летний Игорь Шестеркин провел десять встреч, в которых пропустил 22 шайбы. В активе Бучневича 61 игра, в которой он набрал 37 (14+23) очка.