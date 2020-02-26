Российская теннисистка Мария Шараповой заработала более 38 миллионов долларов за 15 лет карьеры.

Об этом сообщает официальный сайт WTA. Отмечается, что точная сумма призовых, заработанных россиянкой, составляет $ 38 777 962. В эту сумму не входят рекламные контракты, подсчитаны только заработки Шараповой с призовых на профессиональных турнирах.

Стоит отметить, что по этому показателю Шарапова является третьей в истории женского тенниса. Больше Марии заработали только 39-летняя Винус Уильямс — 41,8 миллионов долларов призовых, и ее сестра Серена, у которой 92,7 миллионов.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.

Отметим, обращением к Шараповой уже отметилась Динара Сафина, которая играла вместе с Марией в сборной России.