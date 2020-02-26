В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Брага» дома потерпела поражение от шотландского «Рейнджерс» со счетом 0:1.

В составе гостей единственный гол в матче забил Райан Кент с передачи Яниса Хаджи на 61-й минуте.

Кроме того, на первой добавленной к первому тайму минуте Хаджи не смог реализовать пенальти.

Отметим, первый матч между командами завершился победой «Рейнджерс» со счетом 3:2. Тогда Янис Хаджи оформил дубль, а еще один гол забил Джо Арибо. У португальцев отличились Франсержиу и Абель Руис. Таким образом, по сумме двух встреч в 1/8 финала проходит команда, у руля которой стоит Стивен Джеррард.

Остальные ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся завтра, 27 февраля. Встречи начнутся в 20:55 и 23:00 по московскому времени.