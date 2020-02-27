В белорусских Раубичах сегодня, 27 февраля, в рамках открытого чемпионата Европы по биатлону состоится две гонки.

Первая гонка в расписании — одиночная смешанная эстафета. Гонка запланирована на 14:00 по московскому времени. Через три часа после начала сингл-микста стартует смешанная эстафета.

Россию в сингл-миксте будут представлять Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов, в смешанной эстафете — Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ранее Евгения Павлова выиграла золотые медали чемпионата Европы в суперспринте, а Халили занял седьмое место в той же дисциплине, став лучшим из россиян.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском городе Отепя, однако из-за теплой погоды перед турниром было решено перенести состязания в Раубичи под Минском, где ЧЕ состоялся год назад.