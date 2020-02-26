Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на новость о завершении карьеры Марией Шараповой после своей игры на турнире в Дубае.

По словам Джоковича, он только после игры узнал об этом. Серб призвал всех зрителей поаплодировать Шараповой за все, чего она добилась за свою карьеру. Джокович отметил, она этого точно заслуживает, потому что она великий боец.

«Очень жаль, что ей пришлось закончить из-за травм, но у нее была фантастическая карьера. Она может собой гордиться», — сказал Джокович, слова которого приводит ATP Tour.

Ранее стало известно, что Шарапова объявила о завершении карьеры.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 из которых — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — выиграла Кубка Федерации (2008), была серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA Шарапова находилась на 373-й строчке.

Отметим, обращением к Шараповой уже отметилась Динара Сафина, которая играла вместе с Марией в сборной России.