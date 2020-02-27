В Барселоне на автодроме «Каталунья» проходит вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1. Ранее стало известно расписание некоторых команд на сегодняшний день, 27 февраля.

У «Ред Булл» утреннюю сессию отработает главный пилот команды Макс Ферстаппен, после обеда его сменит Александер Албон. 28 февраля гонщики отработают в обратном порядке.

Представлять «Хаас» сегодня на протяжении всего дня будет Кевин Магнуссен, в последний день тестов Магнуссен отработает утреннюю сессию, а Ромен Грожан — дневную.