Дзюба получил травму и не сыграет с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не примет участия в матче 20-го тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива».
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, футболист получил травму.
На этой неделе «Зенит» сыграет первый матч в рамках возобновившегося чемпионата России — 29 февраля команда дома примет московский «Локомотив». Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.
Напомним, что «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» в этом сезоне — в матче на Суперкубок и в первом круге чемпионата.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В 19 турах «сине-бело-голубые» одержали 14 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. «Локомотив» с 34 очками идет на пятой строчке. Подопечные Юрия Семина выиграли 10 матчей, сыграли вничью 4 раза и потерпели 5 поражений.
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