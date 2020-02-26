Дзюба получил травму и не сыграет с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не примет участия в матче 20-го тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, футболист получил травму.

На этой неделе «Зенит» сыграет первый матч в рамках возобновившегося чемпионата России — 29 февраля команда дома примет московский «Локомотив». Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.

Напомним, что «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» в этом сезоне — в матче на Суперкубок и в первом круге чемпионата.