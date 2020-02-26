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  • 00:03,  27 февраля 2020
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Дзюба получил травму и не сыграет с «Локомотивом»

Дзюба получил травму и не сыграет с &#171;Локомотивом&#187;
Артём Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не примет участия в матче 20-го тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, футболист получил травму.

На этой неделе «Зенит» сыграет первый матч в рамках возобновившегося чемпионата России — 29 февраля команда дома примет московский «Локомотив». Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.

Напомним, что «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» в этом сезоне — в матче на Суперкубок и в первом круге чемпионата.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В 19 турах «сине-бело-голубые» одержали 14 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. «Локомотив» с 34 очками идет на пятой строчке. Подопечные Юрия Семина выиграли 10 матчей, сыграли вничью 4 раза и потерпели 5 поражений.

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