Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Дубае, Шарапова завершила карьеру, Дзюба получил травму. Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Турбин рассудит матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 20-го тура Премьер-лиги. Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв, являющийся шестым сеяным на турнире в Дубае, пробился в четвертьфинал, переиграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Матч продолжался один час и сорок минут.

Шарапова завершила спортивную карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру.

Стали известны все участники ЧМ по фигурному катанию

Официальный сайт ISU опубликовал список участников чемпионата мира по фигурному катанию, который состоится в канадском Монреале.

Хачанов победил Новака во втором круге турнира в Дубае

В матче второго круга турнира АТР в Дубае австрийский теннисист Деннис Новак потерпел поражение в двух сетах от россиянина Карена Хачанова.

Павлова взяла золото чемпионата Европы в суперспринте

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого завершился финал женского суперспринта. Победу одержала российская биатлонистка Евгения Павлова, которая финишировала первой с результатом 16 минут и 31,8 секунды и не допустила промахов на огневых рубежах.