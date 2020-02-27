Трусова показала новый показательный номер на ледовом шоу «Путь к победе»

Российская фигуристка Александра Трусова на ледовом шоу «Путь к победе» продемонстрировала новый показательный номер.

Программу Трусова исполнила под композицию Standchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. Отметим, во время выступления фигуристка упала при попытке исполнить тройной аксель.

Напомним, на прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы Трусова завоевала бронзовую медаль. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в канадском Монреале.