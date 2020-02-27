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  • 09:08,  27 февраля 2020
Фигурное катание
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Трусова показала новый показательный номер на ледовом шоу «Путь к победе»

Александра Трусова. Фото: скриншот видео
Александра Трусова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Александра Трусова на ледовом шоу «Путь к победе» продемонстрировала новый показательный номер.

Программу Трусова исполнила под композицию Standchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. Отметим, во время выступления фигуристка упала при попытке исполнить тройной аксель.

Напомним, на прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы Трусова завоевала бронзовую медаль. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в канадском Монреале.

Ранее фигуристка рассказала, как посмотрела все сезоны сериала «Игра престолов» для подготовки произвольной программы. В нынешнем сезоне она выступает в образе Дейенерис Таргариен. Спортсменка призналась, что любит каждую свою программу, однако не хочет выступать в одном образе по два сезона подряд.

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