В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома потерпел поражение от английского «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

В составе англичан по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Кевина де Брюйне на 78-й минуте и Кевин де Брюйне с пенальти на 83-й минуте.

У хозяев единственный гол на счету Иско, который отличился на 60-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора.

Отметим, на 86-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Реала» Серхио Рамос.

Ответный матч состоится 17 марта в Манчестере на стадионе «Этихад».

В параллельной встрече «Лион» одолел «Ювентус» со счетом 1:0.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года за нарушение финансового фейр-плей.